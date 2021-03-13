В ГИБДД назвали самое аварийное время на дорогах

Самым аварийным временем на российских дорогах стали вечера пятницы и субботы с 17.00 до 19.00, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Госавтоинспекции России.

С начала года в России зафиксировано более 9 тысяч ДТП, показатель оказался на чертверть ниже, чем за аналогичный период 2020 года, отмечают в ГИБДД.

Около 35% автомобильных аварий происходит в пятницу и субботу, в другие дни недели доля ДТП не превышает 15%, указано в сообщении. Автокатастрофы со смертельным исходом чаще всего происходят в пятницу и воскресенье, причем число погибших в авариях по пятницам по сравнению с предыдущим годом снизилось на 12%, а по воскресеньям – выросло почти на 30%.

Чаще всего различные травмы в результате ДТП россияне получают в пятницу и субботу, самым опасным временем является промежуток с 17.00 до 19.00, свидетельствуют данные ГИБДД. Самым спокойным временем стал промежуток с 03.00 до 06.00, в это время зафиксированы около 3% от общего числа аварий.

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