На МКАД образовалась шестикилометровая пробка из-за ДТП
Катерина Медведева
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Авария с участием грузового автомобиля произошла на 74 км МКАД. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадал один человек.
«Движение затруднено на 6 км», — уточняется в публикации.
Источник ТАСС в свою очередь отмечает, что на 74-км МКАД столкнулись три машины. На месте работают правоохранительных органов и экстренных служб, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись девять автомобилей.
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