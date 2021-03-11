На МКАД образовалась шестикилометровая пробка из-за ДТП

Авария с участием грузового автомобиля произошла на 74 км МКАД. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадал один человек.

«Движение затруднено на 6 км», — уточняется в публикации.

Источник ТАСС в свою очередь отмечает, что на 74-км МКАД столкнулись три машины. На месте работают правоохранительных органов и экстренных служб, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись девять автомобилей.