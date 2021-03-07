Участок Садового кольца в Москве освободили после крупного ДТП

Проезжую часть Смоленского бульвара в Москве, где ранее случилось ДТП с участием нескольких автомобилей, расчистили. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Там отметили, что проезжая часть освобождена.

До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Смоленском бульваре в Москве, в результате чего пострадали четыре человека.