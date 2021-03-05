Трамвай в Иркутске наехал на девять автомобилей из-за отказавших тормозов

Трамвай из-за отказавших тормозов повредил девять автомобилей в Иркутске в пятницу, 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

Отмечается, что неисправность трамвая обнаружил вагоновожатый, который принял решение высадить пассажиров и направиться в депо.

В ведомстве уточнили, что первые две машины трамвай повредил в районе кинотеатра «Чайка», еще семь автомобилей — у железнодорожного вокзала.

Информации о возможных пострадавших не приводится. В настоящее время на месте инцидента находятся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы такси врезалось в трамвай.