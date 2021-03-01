В центре Москвы такси врезалось в трамвай

Такси влетело в трамвай на Дубининской улице в центре Москвы. Об этом говорится в сообщениях, размещенных в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как стало известно, из-за ДТП есть задержки на нескольких маршрутах трамвая.

«Предварительно – водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай», — сказано в сообщении.

В дептрансе уточнили, что это был трамвай, следовавший по маршруту №26.

Там добавили, что в результате инцидента пострадал пассажир такси. Ему оказывают медицинскую помощь.