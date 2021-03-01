Новый дорожный знак появился в России

На дорогах РФ появится новый знак «Фотовидеофиксация» появился в России, соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года.

Новый знак заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами.

Действие старого знака утратит силу с 1 сентября.

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» на дорогах России заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне). В МВД отметили, что нововведение позволит обеспечить информирование водителей о местах, где используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков.