Перекрывших Варшавское шоссе водителей задержали

В Москве задержали перекрывших Варшавское шоссе водителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что несколько машин устроили опасные маневры, а затем перекрыли Варшавское шоссе. Среди автомобилей были Mercedes Gelandewagen, Jaguar, а также Kia Rio.

Сообщается, что их задержали в течение часа на улице Артюхиной.