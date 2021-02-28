Власти Барнаула заявили, что ремонт дорог в феврале не связан с визитом Мишустина

Власти Барнаула объяснили решение о начавшемся в феврале ремонте дорог перед возможным визитом премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии.

В заявлении призвали не связывать ремонт с посещением премьером региона.

«Официально заявляем, начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии», — сказано в публикации.

Там также уточнили, что в течение уже двух недель в Барнауле ведутся работы с применением технологии холодного асфальта, которая позволяет накладывать покрытие при отрицательных температурах.