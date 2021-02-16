Пятеро погибли, 38 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Пять человек погибли, еще 38 пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в районе турецкого города Конья. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, из-за гололеда на трассе Конья-Адана фура врезалась в ограждение и упала на бок. Водитель проезжавшего мимо легкового автомобиля решил остановиться, чтобы помочь, однако в его припаркованную машину врезался пассажирский автобус. Из-за столкновения легковушка и автобус перевернулись.

В результате инцидента погибли два пассажира легкового автомобиля и три пассажира автобуса, 38 человек получили ранения и были госпитализированы, указано в сообщении.

12 февраля крупное ДТП произошло в американском штате Техас. При столкновении 133 машин погибли шесть человек, еще 65 — пострадали.