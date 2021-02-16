МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщает ТАСС.

В документе перечислены 82 требования, касающихся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его системы.