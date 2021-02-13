Москва стоит в девятибалльных пробках утром в субботу

В Москве пробки в субботу утром достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Многокилометровые заторы наблюдаются на МКАД, шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе, на Ленинградском, Варшавском и Калужском шоссе, а также на проспекте Андропова.

По информации столичного дептранса, на МКАД затруднено движение из-за буксующих грузовиков.

Ранее сообщалось, что в Москве в два часа ночи пробки достигали 7 баллов. Проблемы на столичных дорогах продолжаются с 12 февраля из-за непрекращающегося снегопада.

По прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада придется на период с полуночи до 15.00 мск субботы, 13 февраля. Окончательно осадки прекратятся только вечером в воскресенье, 14 февраля.