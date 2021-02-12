Два человека пострадали при ДТП с пятью машинами на юго-западе Москвы

Два человека пострадали при столкновения пяти автомобилей на пересечении Братеевской и Ключевой улиц на юго-западе Москвы в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным правоохранителей, авария могла произойти из-за скользкой дороги. Уточняется, что среди пострадавших машин было одно такси.

В четверг, 11 февраля, Госавтоинспекция Москвы призвала водителей и пешеходов быть бдительными на дорогах в связи со снегопадом, метелью и гололедицей, которые продлятся до 14 февраля.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Техасе при столкновении 133 машин погибли шесть и пострадали 65 человек.