В ДТП в Техасе при столкновении 133 машин погибли шесть и пострадали 65 человек
Бернст Ю.
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В американском штате Техас произошло крупное ДТП, передает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные власти.
По последним данным, столкнулось 133 автомобилей.
В результате по меньшей мере шесть человек погибли и 65 пострадали.
Причиной инцидента стала наледь на дороге.
На минувшей неделе около 20 автомобилей столкнулись на трассе в Свердловской области.
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