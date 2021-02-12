В ДТП в Техасе при столкновении 133 машин погибли шесть и пострадали 65 человек

В американском штате Техас произошло крупное ДТП, передает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные власти.

По последним данным, столкнулось 133 автомобилей.

В результате по меньшей мере шесть человек погибли и 65 пострадали.

Причиной инцидента стала наледь на дороге.

На минувшей неделе около 20 автомобилей столкнулись на трассе в Свердловской области.