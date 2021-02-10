Госпитализированы два пешехода, на которых наехал автомобиль в Москве

Двух пострадавших пешеходов при наезде внедорожника на тротуар в центре Москвы госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк Госавтоинспекции.

«Пострадавших пешеходов с различными травмами госпитализировали в медучреждение», — рассказали в ведомстве, отметив, что авария произошла около 14.00.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в столичном дептрансе сообщали, что авария произошла на улице Советской Армии в районе дома 7. По данным источника, водитель не справился с управлением и сбил пешеходов на тротуаре из-за сколькой дороги.