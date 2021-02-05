Розничная сеть индийской Nayara Energy превысила 6 тыс. АЗС

Nayara Energy Limited, 49,13% владельцем которой является ПАО «НК «Роснефть», расширила розничную сеть до более чем 6 тыс. АЗС.

Nayara Energy владеет самой быстрорастущей сетью розничных продаж топлива в Индии. За последние пять лет компания добилась значительного роста своей доли на индийском рынке, увеличив количество заправочных станций почти в 3 раза. В планах Nayara Energy — расширение сети АЗС на территории страны до 7,6 тыс. точек к 2024 году.

С целью повышения качества обслуживания клиентов в октябре 2020 года Nayara Energy запустила новый розничный бренд Nayara. Новые АЗС отличают обновленный дизайн и функциональность, улучшенная автоматизация и повышенный набор клиентских услуг для более качественного обслуживания. Согласно проведенным опросам, АЗС под брендом Nayara получили высокие оценки клиентов.

Nayara Energy непрерывно работает над инновациями в своей розничной сети, внедряя на АЗС клиентоориентированные сервисы, включая устройства для быстрой замены масла, закачки азота, а также цифровые платежные системы и многофункциональные центры по работе с потребителями.

Для своих корпоративных клиентов компания предлагает первую на индийском рынке цифровую программу Fleet Plus, которая позволяет осуществлять бесконтактную оплату топлива на АЗС. Данный сервис способствует повышению безопасности автомобилистов, что крайне важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации. Все АЗС Nayara Energy работают в строгом соответствии с рекомендациями властей по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий в связи с пандемией COVID-19.