ГАЗ начал серийное производство грузовика «Валдай NEXT»

На Горьковском автозаводе (ГАЗ) стартовало серийное производство новой модели среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT», сообщила компания в среду, 3 февраля.

Благодаря использованию бескапотной кабины габариты автомобиля уменьшились, зато увеличился объем грузового пространства и улучшилась маневренность грузовика.

«Валдай NEXT» предназначен для городских перевозок, также будут выпускаться различные модификации для коммунального хозяйства. Поставляться же автомобиль будет с уже готовыми надстройками, установленными на самом предприятии. Грузовик снабжен новой разработкой ГАЗа — шестиступенчатой механической коробкой передач.

Собственно выпуск машин семейства NEXT начался еще в 2013 году, и за прошедшие годы ГАЗ сформировал целую линейку коммерческого транспорта и автобусов. Речь идет об автомобилях ГАЗель NEXT, грузовиках «ГАЗон NEXT» и «Садко NEXT» и автобусов «ГАЗель City» и «Вектор NEXT».

Как результат, этот проект стал крупнейшим для российской автопромышленности. Акционер ГАЗа Олег Дерипаска инвестировал в него порядка $1 млрд.

В сущности, произошла масштабная модернизация производств Горьковского автозавода: создание новых сварочных и окрасочных линий, строительство современных автокомпонентных производств.

«Валдай NEXT» – это компактный городской грузовик, маневренный и экономичный, который будет выпускаться с набором наиболее востребованных надстроек, говорит Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ».

По его словам, в компании постарались сделать машину не только функциональной и эффективной с точки зрения бизнеса, но и максимально удобной для водителя.

«Хорошая обзорность и множество электронных «помощников» позволят обеспечить высокий уровень безопасности в дороге», — подчеркнул Сорокин.