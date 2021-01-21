В Москве пробки достигли 10 баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение осложнено в центре, на Третьем транспортом кольце, МКАД и на центральных магистралях.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что пробки на дорогах образовались из-за снега и большого количества мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения.

Ведомство советует отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие пару часов.