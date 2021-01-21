Восемь пострадавших в ДТП в Подмосковье получили травмы средней степени тяжести

Восемь пострадавших в аварии в подмосковной Электростали находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Там рассказали, что восемь пострадавших доставили в Ногинскую больницу. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, отметили в ведомстве.

21 января рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра «Современник» на улице Николаева. В транспорте находилось 20 человек. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.