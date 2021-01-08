Водитель протаранил 11 автомобилей в Москве

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Водитель протаранил 11 припаркованных автомобилей на юго-западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на стоянке в районе Ясенево. По предварительным сведениям, есть пострадавшие.

В настоящее время детали происшествия уточняются, указано в сообщении дептранса.

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