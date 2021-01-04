На Урале инспекторы ДПС спасли автобус с детьми от аварии с машиной

В Челябинской области сотрудники ДПС предотвратили столкновение автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда из 17 человек, с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в понедельник, 4 января, в 9.50 (7.50 мск) на 1776-м км автодороги на полосу встречного движения выехала машина Kia Ceed, водителем которой оказался мужчина 2000 года рождения. В целях предотвращения столкновения с автобусом инспектор ДПС преградил дорогу легковушке.

«В результате столкновения Kia и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в сообщении.

По данным ведомства, среди детей никто не пострадал. Оба водителя легковых транспортных средств, а также пассажирка Kia доставлены в больницу.

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