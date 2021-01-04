В России появится онлайн база данных о злостных нарушителях ПДД

МВД России в ближайшее время запустит онлайн базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — сообщили в МВД, не уточнив конкретные сроки.

Открытая цифровая платформа разрабатывается на площадке ведомства МВЛ с Минкомсвязью. Она позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. В базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и об иностранцах.

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