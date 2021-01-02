Четыре человека погибли и трое детей пострадали в ДТП под Ростовом

В результате столкновения двух автомобилей на автодороге Волгоград - Каменск в Ростовской области погибли четыре человека, еще трое детей получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в Тацинском районе в 04.15 по местному времени.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Н1, направляясь из Волгограда в сторону М-4 «Дон», допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Premium.

В результате происшествия в машине марки Hyundai погибли четыре человека: двое мужчин — водитель 1983 года рождения и пассажир 1979 г. р., женщина 1986 года рождения и еще одна женщина.

Кроме того, в автомобиле находились трое детей: мальчик 2011 г. р., две девочки — 2012 г. р. и 2009 г. р., они доставлены в центральную районную больницу Тацинского района.

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