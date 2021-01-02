В РФ с 1 апреля изменятся правила практической части экзамена на водительские права

В России с 1 апреля 2021 года начнут действовать новые правила практической части экзамена на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами будет утвержден в начале текущего года.

По словам источника агентства, в настоящее время документ проходит согласование с другими ведомствами.

Новые правила вносят изменения в основном в практическую часть экзамена, в котором больше не будет этапа «площадка» для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в текущем варианте — на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

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