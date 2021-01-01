На 20-м километре МКАД произошла смертельная авария

На МКАД произошла авария, в результате погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

ДТП произошло на внешней стороне МКАД, на 20-м километре. На съезде на дублер после съезда на Бесединское шоссе автомобиль совершил наезд на препятствие.

«Двое пострадавших, двое погибших. Съезд полностью перекрыт», — говорится в сообщении.

Также перекрыты первая и вторая полосы движения МКАД.

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