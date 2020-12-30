Honda прекратит поставки автомобилей на рынок РФ

Российская «дочка» японского автоконцерна Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынке России в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Такое решение вызвано стратегией развития бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций из-за изменений в мировой автомобильной промышленности, объяснили в компании.

Там уточнили, что послепродажное обслуживание автомобилей не прекратится.

Кроме того, Honda сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, добавили в компании.