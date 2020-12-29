На МКАД образовалась пробка из-за загоревшегося автомобиля
Катерина Медведева
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Автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Тelegram-канале.
«На внутренней стороне МКАД перед Рублево-Успенским шоссе произошло возгорание автомобиля», — говорится в публикации.
На месте работают сотрудники МЧС. Водителей предупреждают, что движение транспорта на данном участке дороги затруднено.
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