На МКАД образовалась пробка из-за загоревшегося автомобиля

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Автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Тelegram-канале.

«На внутренней стороне МКАД перед Рублево-Успенским шоссе произошло возгорание автомобиля», — говорится в публикации.

На месте работают сотрудники МЧС. Водителей предупреждают, что движение транспорта на данном участке дороги затруднено.

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