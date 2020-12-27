При обрушении моста в Дагестане погибли два человека
Ника Пикекатлет
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В Дагестане произошло обрушение моста между селами Ботаюртом и Курушом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Голос Дагестана».
Инцидент произошел в Хасавюртовском районе.
По данным СМИ, в результате обрушения погибли два человека. На опубликованном снимке видно, что автомобиль, в котором находились погибшие, был смят наполовину.
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