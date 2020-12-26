Один человек погиб при столкновении автобуса с автомобилем в Чувашии

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения рейсового автобуса «ПАЗ» с легковым автомобилем под Чебоксарами в субботу, 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что авария произошла на 26-м км автодороги Чебоксары-Сурское в Чебоксарском районе. Столкнулись легковой автомобиль «Лада Гранта» и автобус «ПАЗ», который направлялся из Чебоксар в Учхоз.

По данным пресс-службы, 32-летний водитель машины не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Водитель легковушки скончался на месте, из 7 пассажиров автобуса пострадали две женщины, 22 и 65 лет, у них ушибы.

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