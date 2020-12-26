Дептранс намерен продать на аукционе символы метро буквы «М»
Ника Пикекатлет
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Департамент транспорта Москвы объявил о решении продать на аукционе символы метро — буквы «М». Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса.
Там уточнили, что всего будет выставлено только 16 знаков.
В департаменте также добавили, что в столице происходит обновление системы навигации метро, поэтому старые буквы «М» также будут заменены.
Ожидается, что аукцион пройдет в здании Северного речного вокзала в понедельник, 28 декабря. В мероприятии сможет принять участие любой желающий. Главный символ метро можно будет приобрести за стоимость от 10 тыс. рублей.
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