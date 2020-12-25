К вечеру пятницы в Москве снова ожидаются девятибалльные пробки

В Москве ожидаются пробки до девяти баллов вечером в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Утром прогнозируются заторы до шести-семи баллов, днем — до семи-восьми.

Отмечается, что на движение в городе серьезно влияют ДТП и дорожные работы. В настоящий момент движение в центр затруднено на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Бесединского шоссе, а также на Каширском шоссе.

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