В МЧС напомнили правила безопасного прогрева автомобиля

Сотрудники МЧС России напомнили, как обогревать машину безопасно.

В первую очередь, не стоит отогревать автомобиль открытым огнем — паяльной лампой или газовой горелкой и оставлять в салоне без присмотра включенные электрообогреватели, это может привести к пожару.

Кроме того, не рекомендуется использовать самодельные или не предназначенные для прогрева машины устройства, а также электрооборудование кустарного производства.

Как отмечают в ведомстве, автомобиль необходимо нагревать в несколько этапов, постепенно увеличивая тепловое воздействие. Если мотор не удается запустить после 3-4 попыток, то необходимо выдержать небольшую паузу и повторить еще раз.

Двигатель нельзя накрывать старой верхней одеждой или одеялом — ткань может загореться. Для утепления лучше пользоваться специальным теплоизоляционным материалом, который должен крепиться к капоту таким образом, чтобы он не касался горячих деталей мотора.

Водителям также советуют использовать автопрогрев — автоматический запуск двигателя при выставлении таймера.

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