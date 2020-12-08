МВД определило основания для отказа в приеме экзамена на права

МВД определило ряд оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Так, основаниями для отказа в проведении экзамена в составе организованной группы станут отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, а также приостановление или прекращение действия лицензии.

Новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами начнет действовать с 1 апреля 2021 года. С этого же дня вступит в силу новый регламент по проведению экзаменов на права.

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