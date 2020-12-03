Перечислены главные ошибки при очистке автомобиля от наледи

Названы главные ошибки водителей при очистке стекол автомобиля от наледи. Об этом пишет журнал «За рулем».

В первую очередь специалисты не советуют поливать стекло снаружи горячей водой, так как оно может треснуть.

Также не стоит брызгать незамерзающую жидкость на обледенелое стекло.

«Велика вероятность, что она, вопреки названию, тоже замерзнет и сделает вашу проблему немного больше», — говорится в публикации.

Кроме того, нельзя оставлять дворники во включенном состоянии с вечера. При запуске машины нужно убедиться, что они выключены, так как из-за примерзших стеклоочистителей существует риск перегорания предохранителя.

Не рекомендуется использовать дворники, когда на стекле появились небольшие оттаявшие участки. В материале отмечается, что щетки бессильны против льда, а их износ в таких условиях повышается моментально.

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