Двое погибли после въезда автомобиля в пешеходную зону в немецком Трире

В германском городе Трир автомобиль въехал в пешеходную зону, передает ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции.

В результате два человека погибли и еще несколько пострадали. По данным некоторых СМИ, пострадали 10 человек.

Водитель был задержан. «О его мотивах говорить пока рано», — добавил представитель полиции.

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