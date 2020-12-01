Двое погибли после въезда автомобиля в пешеходную зону в немецком Трире
Бернст Ю.
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В германском городе Трир автомобиль въехал в пешеходную зону, передает ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции.
В результате два человека погибли и еще несколько пострадали. По данным некоторых СМИ, пострадали 10 человек.
Водитель был задержан. «О его мотивах говорить пока рано», — добавил представитель полиции.
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