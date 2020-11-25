В МВД назвали причины, по которым водительские права могут быть аннулированы

МВД России определило восемь причин, по которым водительские права могут быть аннулированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект приказа об административном регламенте ведомства о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений.

Так, права могут аннулировать при истечении срока действия водительских прав; при смене содержащихся в них персональных данных владельца; если из-за износа или повреждения водительского удостоверения указанные в нем сведения невозможно определить визуально.

Аннулировать права могут также при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения, а также при появлении у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерти.

Ранее в регламенте данные основания не были прописаны.

Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

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