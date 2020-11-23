Глава ГИБДД объяснила, на чем будет делаться упор в экзамене на права по новым правилам

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Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил РИА Новости, на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой: главными будут навыки вождения в реальной обстановке - на автострадах, развязках, перекрестках.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. (Они – ред.) непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», - сказал Черников.

Он пояснил, что несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».

«У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», - пояснил Черников.

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