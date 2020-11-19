Москвич выстрелил в таксиста из-за неправильной парковки
В Москве мужчина из травматического пистолета выстрелил в таксиста из-за неправильной парковки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.
В полицию поступило сообщение из больницы, куда доставили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки.
Отмечается, что водитель такси ждал клиента, когда к нему подъехала машина, где сидели мужчина и женщина.
«Они выразили свое недовольство тем, что он неправильно припарковался. Заявитель начал движение к Новослободской улице, но в это время его догнал автомобиль с оппонентами, и мужчина, находящийся за рулем, выстрелил через открытое окно в его сторону из предмета, схожего с пистолетом», — говорится в сообщении.
Полиция уже задержала 38-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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