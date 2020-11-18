Россияне назвали приемлемую цену для покупки автомобиля с пробегом

Оптимальный ценовой диапазон для покупки поддержанной машины в России составляет от 150 до 180 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «СберАвто», поступившие в «Газету.Ru».

Высоким спросом у россиян среди новых автомобилей пользуются машины стоимостью от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В диапазоне от 500 до 800 тысяч рублей лидируют две модели «АвтоВАЗ»: Lada Granta, Lada Vesta.

В более дорогом сегменте (от 800 тысяч до 1 миллиона рублей) наибольшей популярность пользуются модели Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. За компактные кроссоверы Kia Seltos, Hyundai Creta россияне готовы заплатить от 1,2 до 1,5 миллиона рублей.

Реальные покупки через приложение чаще всего совершали пользователи, которые интересовались брендом Lada, Volkswagen, Skoda и Toyota. При этом 30% покупателей брали автомобиль в кредит.

Кроме того, россияне активно пользовались доставкой приобретенных машин к дому. Из Москвы автомобили уезжали в Барнаул и Мурманск, Томск и Ростов-на-Дону. Жители Анапы и Ногинска оформляли доставку из Санкт-Петербурга.

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