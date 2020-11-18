Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти

В городе Лодейное Поле Ленинградской области столкнулись микроавтобус и грузовик, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В результате один человек погиб, еще 12 пострадавших были госпитализированы. Одна из пострадавших находится в реанимации.

Всего в микроавтобусе находились 15 пассажиров.

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