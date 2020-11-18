Пешеходы будут в приоритете над владельцами самокатов

В России предлагается установить приоритет пешеходов над пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах. Соответствующее предложение вынесло Министерство транспорта РФ, передает РИА «Новости».

Как рассказал замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко, в проекте правилами дорожного движения предусматривается приоритет пешеходов над средствами индивидуальной мобильности.

По его словам, люди, которые используют СИМ, считаются гостями на инфраструктуре для пешеходов.

Луговенко отметил, что если человек на СИМ мешает пассажирскому потоку, то он должен «спешиться и превратиться в пешехода».

Как сообщил агентству начальник отдела организации дорожного движения министерства транспорта РФ Дмитрий Осиповский, проект ПДД для самокатов должен быть направлен в российское правительство до Нового года.

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