Четыре человека погибли в аварии с грузовиком под Курском

Четыре человека погибли при аварии в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Hyundai и автомобиля Lada Largus. В результате ДТП погибли оба водителя, а также два пассажира Lada, — рассказали в пресс-службе.

ДТП произошло утром 13 ноября на 28-м километре автодороги Курск — Воронеж в Курском районе области. После столкновения легковой автомобиль загорелся.

Личности погибших еще не установлены, известно, что Lada Largus зарегистрирована в Ставропольском крае.

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