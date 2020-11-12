Московским водителям советуют в кратчайшие сроки сменить резину
Ника Пикекатлет
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Московский департамент транспорта призвал столичных водителей в кратчайшие сроки поменять резину на автомобилях. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента.
Там уточнили, что сложившиеся обстоятельства обязывают владельцев машин поставить зимнюю резину в ближайшие «пару дней».
В департаменте напомнили, что синоптики прогнозируют небольшое выпадение снега уже в грядущие выходные.
Еще в октябре ГИБДД Москвы посоветовало водителям начать подготовку своих транспортных средств к зимнему периоду и наступлению холодов.
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