Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки
Валерия Исполатова
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Минздрав России утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, в нее должны входить 2 медицинские маски, 2 пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки, лейкопластырь.
Кроме того, аптечка должна содержать ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи.
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