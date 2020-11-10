Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Минздрав России утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в нее должны входить 2 медицинские маски, 2 пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки, лейкопластырь.

Кроме того, аптечка должна содержать ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

Россияне могут зарегистрировать автомобили в МФЦ

В РФ водители смогут оформлять электронное извещение о ДТП