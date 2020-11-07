В МЧС рассказали, почему опасно ездить зимой на летних шинах
Катерина Медведева
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Главное управление МЧС России по Московской области подготовило памятку об опасности использования летних шин зимой. Об этом сообщает ТАСС.
В первую очередь, использование летней резины в холодное время года повышает риск выезда автомобиля с дороги.
Кроме того, увеличивается тормозной путь и повышается вероятность опрокидывания машины.
В столичной Госавтоинспекции посоветовали автовладельцам начинать готовить транспортные средства к зиме в средине октября.
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