В МЧС рассказали, почему опасно ездить зимой на летних шинах

Главное управление МЧС России по Московской области подготовило памятку об опасности использования летних шин зимой. Об этом сообщает ТАСС.

В первую очередь, использование летней резины в холодное время года повышает риск выезда автомобиля с дороги.

Кроме того, увеличивается тормозной путь и повышается вероятность опрокидывания машины.

В столичной Госавтоинспекции посоветовали автовладельцам начинать готовить транспортные средства к зиме в средине октября.

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