Источник назвал причину ДТП с вице-премьером России Оверчуком
Полина Рутковская
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Причиной аварии с участием автомобиля с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука стал выезд другого транспортного средства на разделительную полосу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохраниельных органах.
По данным источника, водитель автомобиля «Таврия» не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где столкнулся с машиной вице-премьера и другим авто.
6 ноября заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук был госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
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