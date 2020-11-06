Источник назвал причину ДТП с вице-премьером России Оверчуком

Причиной аварии с участием автомобиля с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука стал выезд другого транспортного средства на разделительную полосу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохраниельных органах.

По данным источника, водитель автомобиля «Таврия» не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где столкнулся с машиной вице-премьера и другим авто.

6 ноября заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук был госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

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