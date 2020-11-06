В Москве произошло ДТП с автомобилем зампреда правительства РФ

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Андрея Матвеева.

Он рассказал, что в результате аварии пострадал вице-премьер. По словам Матвеева, после случившегося Оверчук был доставлен в больницу.

Согласно предварительным данным ГИБДД, столкнулись две машины. По данным Telegram-канала «112», в аварии пострадали три человека.