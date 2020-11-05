Стали известны подробности въезда машины в остановку в центре Москвы

Водитель автомобиля Nissan Qashqai, который ранее въехал в автобусную остановку в центре Москвы, стоял в пробке и внезапно выехал на тротуар, врезавшись в остановку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошел на Садовой-Триумфальной улице.

«Сейчас правоохранители проверяют, было ли это умышленное действие со стороны водителя», — уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, за рулем машины в момент ДТП была женщина. Водитель будет проверен на алкогольное или наркотическое опьянение.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал на остановку в центре Москвы, в результате чего пострадали несколько человек.

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