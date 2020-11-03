В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей

К 2022 году на территории Таможенного союза могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта автомобилей, передают «Известия» со ссылкой на письмо сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова министру промышленности Денису Мантурову.

В Таможенный союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

По данным издания, третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле — например, смены сигнализации или магнитолы. Кроме того, поправки запретят использовать ряд б/у запчастей.

В письме Кутепов просит отказаться от данных изменений. Он отметил, что эти поправки лишат граждан возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории РФ компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Помимо этого, изменения плохо отразятся на рынке независимых автосервисов, считает сенатор. Он добавил, что в отрасли сегодня задействовано более 70 тыс. предприятий, где работает более 1,5 млн граждан.

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