Автомобиль сорвался в канал в Крыму, погибли два человека
Бернст Ю.
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Автомобиль с пассажирами опрокинулся в Северо-Крымский канал, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС России.
ДТП произошло в Красноперекопском районе на автодороге Воинка-Красноармейское.
В результате погибли два человека и пострадали четверо. Пострадавшие с многочисленными травмами были госпитализированы.
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