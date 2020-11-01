Автомобиль сорвался в канал в Крыму, погибли два человека

Автомобиль с пассажирами опрокинулся в Северо-Крымский канал, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС России.

ДТП произошло в Красноперекопском районе на автодороге Воинка-Красноармейское.

В результате погибли два человека и пострадали четверо. Пострадавшие с многочисленными травмами были госпитализированы.

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