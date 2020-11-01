Пять человек погибли и пятеро пострадали в ДТП под Краснодаром
Бернст Ю.
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На трассе в Краснодарском крае легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, после чего наехал на людей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В результате погибли пять человек, еще пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля, двигаясь по своей полосе, из-за тумана не заметил впереди стоящие автомобили. Во избежание столкновения он выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.
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